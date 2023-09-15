Ужин для всей семьи: рецепт тыквенной запеканки с фаршем и рисом

Тыквенная запеканка с фаршем по рецепту от Shuba понравится даже тем, кто не любит тыкву.

Ингредиенты:

Рис – 200 г

Масло сливочное 73% – 40 г

Мясной фарш – 200 г

Тыква – 600 г

Сыр твердый – 150 г

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко 2,8% – 60 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

Промойте рис и сварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Добавьте 30 г сливочного масла и перемешайте.

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Очистите и натрите на грубой терке тыкву и сыр. Зелень помойте и измельчите.

Фарш посолите и добавьте перец, тертую тыкву, зелень и перемешайте. Смажьте маслом форму и выложите в нее отварной рис. Сверху уложите фарш с тыквой и зеленью.

Яйца взбейте с молоком, добавьте половину тертого творога, соль и размешайте. Залейте фарш и посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте при 190 градусах духовке 40-45 минут.

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