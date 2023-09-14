Влюбит даже самого взыскательного гурмана: рецепт тыквенного пирога с сыром

Этот пирог способен влюбить буквально любого в тыквы.

Ингредиенты:

550 г тыквы

350 г кисломолочного творога 9% жирности

1 ч. л. корицы

100 г сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

2 яйца

350 г сахарного печенья

170 г сливочного масла

Читайте также: Как приготовить домашние желейные конфеты без химии и красителей: простой рецепт

Способ приготовления:

Тыкву запеките в духовке при температуре 200 градусов 30-40 минут. Охладите и перебейте блендером.

Также перебейте сыр с сахаром, корицей, кукурузным крахмалом и яйцами.

Видео дня

Добавьте к творожной массе тыквенное пюре и перемешайте. Духовку выставьте на 180 градусов.

Блендером измельчите сахарное печенье, добавьте к нему мягкое сливочное масло и перемешайте.

Выложите масляную крошку в форму для запекания и утрамбуйте руками. Хорошо сформируйте бортики.

Выложите в форму тыквенно-творожную массу и выпекайте 40-50 минут при 180 градусах.

Советуем обратить внимание на рецепт галеты со сливами и сыром.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!