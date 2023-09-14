Влюбит даже самого взыскательного гурмана: рецепт тыквенного пирога с сыром
Этот пирог способен влюбить буквально любого в тыквы.
Ингредиенты:
550 г тыквы
350 г кисломолочного творога 9% жирности
1 ч. л. корицы
100 г сахара
2 ст. л. кукурузного крахмала
2 яйца
350 г сахарного печенья
170 г сливочного масла
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Способ приготовления:
Тыкву запеките в духовке при температуре 200 градусов 30-40 минут. Охладите и перебейте блендером.
Также перебейте сыр с сахаром, корицей, кукурузным крахмалом и яйцами.
Добавьте к творожной массе тыквенное пюре и перемешайте. Духовку выставьте на 180 градусов.
Блендером измельчите сахарное печенье, добавьте к нему мягкое сливочное масло и перемешайте.
Выложите масляную крошку в форму для запекания и утрамбуйте руками. Хорошо сформируйте бортики.
Выложите в форму тыквенно-творожную массу и выпекайте 40-50 минут при 180 градусах.
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