Що додати, щоб домашній майонез не був рідким

Домашній майонез можна приготувати без яєць. Він вийде не менш смачним ніж той, який готується з додаванням цього продукту.

Відома українська кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі у YouTube поділилися рецептом домашнього майонезу. Він готується з молока, олії, солі, цукру, лимонного соку й гірчиці.

Як приготувати:

Потрібно взяти 100 мл молока, 200 мл олії, пів чайної ложки солі та стільки ж цукру, столову ложку лимонного соку та чайну ложку гострої гірчиці.

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Молоко кімнатної температури блендером збийте разом з олією, коли суміш загусне, додайте гірчицю, збийте знову. Потім посоліть та додайте цукор. Коли знову будете перемішувати, додайте лимонний сік. Майонез потрібно збивати доти, доки він не стане достатньо густим.

Готовий майонез варто перекласти у скляний посуд та зберігати в холодильнику, проте не довше 7 днів.

Якщо ж майонез вийшов не достатньо густим, можна спробувати наступні лайфхаки:

Додайте ще трохи соку лимона та знову збийте блендером.

Додайте до нього чайну ложку крохмалю.

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