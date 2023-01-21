Что добавить, чтобы домашний майонез не был жидким

Домашний майонез можно приготовить без яиц. Он получится не менее вкусным, чем тот, который готовится с добавлением этого продукта.

Известная украинская кулинарша Лилия Цвет на своем канале в YouTube поделилась рецептом домашнего майонеза. Он готовится из молока, растительного масла, соли, сахара, лимонного сока и горчицы.

Как приготовить:

Нужно взять 100 мл молока, 200 мл масла, пол чайной ложки соли и столько же сахара, столовую ложку лимонного сока и чайную ложку острой горчицы.

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Молоко комнатной температуры блендером взбейте вместе с растительным маслом, когда смесь загустеет, добавьте горчицу, взбейте снова. Затем посолите и добавьте сахар. Когда снова будете перемешивать, добавьте лимонный сок. Майонез нужно сбивать, пока он не станет достаточно густым.

Готовый майонез следует переложить в стеклянную посуду и хранить в холодильнике, но не дольше 7 дней.

Если же майонез получился недостаточно густым, можно попробовать следующие лайфхаки:

Добавьте еще немного сока лимона и снова взбейте блендером.

Добавьте к нему чайную ложку крахмала.

Читайте также, как приготовить домашний майонез с неповторимым вкусом через минуту в блендере.

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