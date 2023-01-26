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Що додати в деруни, щоб вони не темніли та були пухкими: всього два інгредієнти

Билім Олена

Що додати в деруни, щоб вони не темніли та були пухкими: всього два інгредієнти

Картопляні оладки дуже популярна серед українців страва. Кожен готує їх за власним рецептом.

UAPortal пропонує вам дізнатися, що покласти до тіста, аби деруни не темніли. Також – який інгредієнт зробить картопляники пухкими.

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Щоб деруни не темніли, до тіста варто додати або сироватку, або сметану. А для пухкості – додайте крохмаль. 

Також можна спробувати до натертої картоплі додати трохи гарячого молока, а ще – натерту цибулину. Дехто використовує у цих цілях трохи соку лимона.

Кілька секретів "пишності дерунів":

  • Кухарі радять після натирання картоплі смажити деруни одразу, а картоплю для їх приготування обирати тверду без потемнілих чи позеленілих плям. До речі, чим більше у ній крохмалю, тим картопляники будуть пишнішими.
  • Ще пухкими вони будуть, якщо картоплю не натирати, а подрібнити на м'ясорубці, чи взагалі блендером.
  • Якщо ж додати до суміші, що ви приготували для картопляників 1-2 столові ложки крохмалю, то вони будуть схожими на оладки.
  • Борошно для дерунів потрібно просівати – для тіста достатньо 2-3 столові ложки борошна, щоб вони не були "резиновими".
  • Смажити деруни необхідно на добре розігрітій чавунній сковорідці.

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