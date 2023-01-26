Що додати в деруни, щоб вони не темніли та були пухкими: всього два інгредієнти

Картопляні оладки дуже популярна серед українців страва. Кожен готує їх за власним рецептом.

UAPortal пропонує вам дізнатися, що покласти до тіста, аби деруни не темніли. Також – який інгредієнт зробить картопляники пухкими.

Читайте також: Додавши один незвичний інгредієнт до супу можна значно покращити його смак, та вивести його на новий рівень

Щоб деруни не темніли, до тіста варто додати або сироватку, або сметану. А для пухкості – додайте крохмаль.

Також можна спробувати до натертої картоплі додати трохи гарячого молока, а ще – натерту цибулину. Дехто використовує у цих цілях трохи соку лимона.

Відео дня

Кілька секретів "пишності дерунів":

Кухарі радять після натирання картоплі смажити деруни одразу, а картоплю для їх приготування обирати тверду без потемнілих чи позеленілих плям. До речі, чим більше у ній крохмалю, тим картопляники будуть пишнішими.

Ще пухкими вони будуть, якщо картоплю не натирати, а подрібнити на м'ясорубці, чи взагалі блендером.

Якщо ж додати до суміші, що ви приготували для картопляників 1-2 столові ложки крохмалю, то вони будуть схожими на оладки.

Борошно для дерунів потрібно просівати – для тіста достатньо 2-3 столові ложки борошна, щоб вони не були "резиновими".

Смажити деруни необхідно на добре розігрітій чавунній сковорідці.

Пропонуємо прочитати, як приготувати "найкращі та найсмачніші сирники".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!