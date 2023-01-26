Что добавить в деруны, чтобы они не темнели и были рыхлыми: всего два ингредиента

Картофельные оладьи очень популярно среди украинцев блюдо. Каждый готовит их по собственному рецепту.

UAPortal предлагает вам узнать, что положить в тесто, чтобы деруны не темнели. Также – какой ингредиент сделает картофельные изделия рыхлыми.

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Чтобы драники не темнели, к тесту следует добавить либо сыворотку, либо сметану. А для рыхлости – добавьте крахмал.

Также можно попробовать к натертому картофелю добавить немного горячего молока, а еще – натертую луковицу. Некоторые используют в этих целях немного сока лимона.

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Несколько секретов "пышности дерунов":

Повара советуют после натирания картофеля жарить деруны сразу, а картофель для их приготовления выбирать твердый без потемневших или позеленевших пятен. Кстати, чем больше в ней крахмала, тем картофельники будут пышнее.

Еще рыхлыми они будут, если картофель не натирать, а измельчить на мясорубке или вообще блендером.

Если же добавить к смеси, которую вы приготовили для картофельных изделий 1-2 столовые ложки крахмала, то они будут похожи на оладьи.

Муку для дерунов нужно просеивать – для теста достаточно 2-3 столовых ложки муки, чтобы они не были "резиновыми".

Жарить драники необходимо на хорошо разогретой чугунной сковороде.

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