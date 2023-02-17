Що додати у воду, щоб квіти після свят довше стояли

Беручи квіти в подарунок або купуючи їх для прикраси святкового столу, хочеться продовжити період свіжості красивого букета. При неправильному зберіганні квіти можуть втратити свою привабливість через пару днів. Знання нескладних правил про догляд за квітами дозволяють збільшити їх життєвий термін.

Перед тим, як помістити рослини в вазу з водою, потрібно підготувати їх стебла. Для обрізки потрібен добре заточений ніж. Застосовувати ножиці небажано, вони можуть сплюснути капіляри. Косий надріз на стеблі краще робити в воді. Це запобіжить наявність повітряних пробок в капілярах рослини, які блокують доступ живильної рідини або води.

З частини стебла, яка буде знаходитися у воді, зрізають всі шипи і листя . Якщо цього не зробити, швидке загнивання листя призведе до зростання бактерій в живильному середовищі для квітів.

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Ще більше продовжити життя зрізаних квітів допоможе такий прийом: дістаньте рослини з вази і обшпарте нижню частину стебла окропом (приблизно 4 см). Потім видаліть почорнілі тканини і знову поставте в вазу.

Що додати у воду з квітами, щоб довше стояли?

Активатор росту

Це спеціальне підживлення для букетів, яке продовжує їхнє життя. Продається в квіткових магазинах. Розводять і додають по інструкції.

Стрептоцид

Препарат можна вільно придбати в будь-якій аптеці. Одного пакетика вистачить на трилітрову банку води.

Активоване вугілля

Потовкти 2 таблетки, додати в воду і розчинити там повністю.

Таблетка аспірину

Одну таблетку розкришити до стану порошку і змішати з рідиною.

Горілка

Квіти будуть довше стояти в воді, якщо в неї була додана горілка. Розчин готується з розрахунку 2 столові ложки на літр чистої води.

Цукор

Пара столових ложок цукрового піску допоможе квітам стояти у вазі довше.

Газована вода

Прозора газована вода, а також "Спрайт", "Швепс", допоможуть квітам стояти довше. На одну вазу треба додати чверть склянки газованої води.

При використанні цих добавок, потрібно пам’ятати про переваги окремих рослин. Аспірин підійде для букетів з троянд і хризантем. Розчини столового оцту до душі жоржинами. Добавку зі спирту оцінять айстри. Солодкий цукровий розчин сподобається бузку і тюльпанів, гвоздик і нарцисів, троянд і фрези. Він не підійде для букетів з цикламена, конвалії і амариліса.

Нагадаємо, подарунки можуть нести в собі не тільки радість, а й негативну енергію. Деякі цілком невинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров’я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

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