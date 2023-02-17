Что добавить в воду, чтобы цветы после праздников дольше стояли

Беря цветы в подарок или покупая их для украшения праздничного стола, хочется продлить период свежести красивого букета. При неправильном хранении цветы могут лишиться своей привлекательности через пару дней. Знания несложных правил по уходу за цветами позволяют увеличить их жизненный срок.

Перед тем как поместить растения в вазу с водой, нужно подготовить их стебли. Для обрезки требуется хорошо заточенный нож. Использовать ножницы нежелательно, они могут сплюснуть капилляры. Косой надрез на стебле лучше делать в воде. Это предотвратит наличие воздушных пробок в капиллярах растения, блокирующих доступ питательной жидкости или воды.

С части стебля, которая будет находиться в воде, срезают все шипы и листья. Если этого не сделать, быстрое загнивание листьев приведет к росту бактерий в питательной среде для цветов.

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Еще больше продлить жизнь срезанным цветам поможет такой прием: достаньте растения из вазы и ошпарьте нижнюю часть стебля кипятком (примерно 4 см). Затем удалите почерневшие ткани и снова поставьте в вазу.

Что добавить в воду с цветами, чтобы подольше стояли?

Активатор роста

Это специальная подкормка для букетов, которая продлевает их жизнь. Продается в цветочных магазинах. Разводят и прибавляют по инструкции.

Стрептоцид

Препарат можно приобрести в любой аптеке. Одного пакетика хватит на трехлитровую банку воды.

Активированный уголь

Растолочь 2 таблетки, добавить в воду и растворить там полностью.

Таблетка аспирина

Одну таблетку раскрошить до состояния порошка и смешать с жидкостью.

Водка

Цветы будут дольше стоять в воде, если в нее была добавлена водка. Раствор готовится из расчета 2 столовых ложки на литр чистой воды.

Сахар

Пара столовых ложек сахарного песка поможет цветам стоять в весе подольше.

Газированная вода

Прозрачная газировка, а также "Спрайт", "Швепс", помогут цветам стоять дольше. На одну вазу нужно добавить четверть стакана газировки.

При использовании этих добавок нужно помнить о преимуществах отдельных растений. Аспирин подойдет для букетов из роз и хризантем. Растворы столового уксуса по душе георгинами. Добавку из спирта оценят астры. Сладкий сахарный раствор понравится сирени и тюльпанам, гвоздикам и нарциссам, розам и фрезам. Он не подойдет для букетов из цикламена, ландыша и амарилиса.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и отрицательную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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