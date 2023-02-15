Как помыть окна с улицы на высоком этаже: лучшие средства для мытья без разводов

Чистка окон на высоких этажах – это риск жизни, особенно, если человек боится высоты. Поэтому наиболее безопасным способом помыть окна будет вариант доверить эту работу профессионалам. Это стоит не так дорого, потому что процедуру нужно делать всего 2 раза в год. К тому же она позволяет не придумывать ничего и не рисковать своим здоровьем. Но если вы решили выполнить это дело собственноручно, то вам помогут следующие советы.

Вода для мытья окон снаружи должна быть теплой, даже горячей, мыльные растворы должны давать много пены. Вместимости с водой лучше брать две – одну для раствора, другую емкость для воды, которая нужна, чтобы смывать мыльный раствор. Мочалки, губки и скребки для мытья должны иметь прорезиненную поверхность и не иметь железной щетины, которой можно поцарапать стекло.

Ни в коем случае не рискуйте и не вылезайте из окна в попытке добраться до самых дальних углов. Можно купить специальное оборудование, которое сделает этот процесс более комфортным и безопасным – снаружи помыть окна помогут телескопические швабра и магнитные щетки.

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Швабра с телескопической ручкой можно изменить по длине. Наконечник швабры имеет поролоновую и резиновую часть, с помощью которых распределяется моющее средство, соскребается грязь и удаляются разводы. Чтобы помыть окно с помощью телескопической швабры, сначала поролоновую часть обрабатывают мыльным раствором, выжимают и моют. В зависимости от степени загрязнения процедуру можно повторить несколько раз. Скребок с резиновой прослойкой поможет убрать из стекла остатки воды и моющего средства.

Конструкция магнитной щетки составляет две губки, которые соединяются между собой с помощью сильного магнита. Одна часть губки крепится на наружной части окна, а вторая – из внутренней. Следует взяться за ручку магнитной швабры и водить ею по внутренней части окна. Благодаря магниту будет двигаться и наружная часть щетки, тем самым окно будет очищаться синхронно и снаружи, и внутри. Сила магнита должна быть достаточно велика, иначе качественно помыть окна не получится.

Как помыть окна с внешней стороны

Смочите снаружи всю поверхность стекла мыльным раствором с помощью швабры с тряпкой или телескопической швабры.

Намоченные окна оставьте в таком состоянии на 3-5 минут, после этого мыльным раствором очистите стекло от грязи и разводов.

Чистой тряпкой смывайте мыльный раствор из окна до тех пор, пока на нем не останется мыла. Специальной тряпкой с микрофиброй протрите досуха поверхность стекла.

Чтобы окна на балконе и лоджии были блестящие до весны, в воду для смывания можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. К примеру, на ведро с 10 литрами воды понадобится 5 ст. л уксуса 9% или 20 г лимонной кислоты.

Добавив в воду одно из этих веществ, содержимое нужно хорошо перемешать и можно мыть окна, но только на завершающем этапе, когда тщательно смыта пена и мыльные растворы из стекла.

Для удаления разводов в труднодоступных местах окон используйте только сухую тряпку с микрофиброй или обычное полотенце.

Если окно на балконе состоит из нескольких стеклопакетов, сначала нужно промыть внутреннее стекло, чтобы сквозь их чистую поверхность было хорошо видно наружное стекло.

В заключение хотим посоветовать вам никогда не рисковать своей жизнью. Вместо того чтобы лезть на высоту без специального крепления, даже если вы не боитесь высоты, позвоните в клининговую компанию. Специально обученные работники вымоют ваши окна без лишних рисков. А результат работы действительно будет радовать ваш глаз.

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