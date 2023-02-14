12 вещей, которые нужно регулярно дезинфицировать, но вы этого не делаете

Между чисткой и дезинфекцией есть разница. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, дезинфекция убивает остающиеся после стандартной очистки микробы. Обычно люди дезинфицируют руки, столешницы и поверхности, которые часто затрагивают. Но в вашем доме есть и другие места, которые тоже нужно обработать от микробов. Список ключевых областей для дезинфекции был опубликован в AARP.

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Вот 12 вещей, которые следует дезинфицировать чаще, чем мы делаем обычно, если вообще вспоминаем:

Ручки. Вы постоянно их затрагиваете, но редко дезинфицируете; Кнопки. Следует очищать все кнопки в вашем доме: на микроволновке, будильнике, бойлере, холодильнике и т.п.; Руль. Дезинфекция должна происходить не только в вашем доме. Продезинфицируйте руль и другие места в машине, к которым вы часто прикасаетесь, например, кнопки стереосистемы; Техника и гаджеты. Чаще всего мы затрагиваем телефон, мышку, клавиатуру и т.п.; Ткани. О дезинфекции тканей следует особо позаботиться, если кто-то в вашем доме был болен. При стирке в машинке нужно использовать самый горячий режим; Поручни и перила. Перила созданы для того, чтобы к ним прикасаться. Но даже если они выглядят чистыми, это не значит, что на них нет микробов; Ключи. Вы носите их с собой и берете грязными руками, когда возвращаетесь домой. А выходя из дома, вы сразу же затрагиваете грязные ключи; Аксессуары. Ваша сумка или рюкзак всегда с вами, поэтому их тоже следует дезинфицировать; Кошелек. Наличные деньги сама по себе очень грязная, как и кредитная карта. Поэтому следует продезинфицировать кошелек и пластиковые карты; Мусорные ведра. Простого мытья свалки иногда недостаточно, чтобы избавить их от вони. Регулярно дезинфицируйте их между очистными работами, чтобы уберечь их от микробов; Очки. Они собирают микробы и другие грубые вещества с воздуха, когда мы носим их на лице, поэтому следует позаботиться о дезинфекции; Мягкие игрушки. Дезинфицируйте детские игрушки, чтобы уберечь себя и малышей от микробов, особенно если кто-то недавно болел.

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