12 речей, які треба регулярно дезінфікувати, але ви цього не робите

Між чищенням і дезінфекцією є різниця. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, дезінфекція вбиває мікроби, які залишаються після стандартного очищення. Зазвичай люди дезінфікують руки, стільниці та поверхні, яких часто торкаються. Але у вашому домі є й інші місця, які також потрібно обробити від мікробів. Перелік ключових областей для дезінфекції опублікували в AARP.

Читайте також: Чи можна пити воду, яку кип'ятили декілька разів

Ось 12 речей, які слід дезінфікувати частіше, ніж ми це робимо зазвичай, якщо взагалі згадуємо:

Ручки. Ви постійно їх торкаєтесь, але рідко дезінфікуєте; Кнопки. Слід очищати всі кнопки у вашому домі: на мікрохвильовій печі, будильнику, бойлері, холодильнику тощо; Кермо. Дезінфекція має відбуватись не тільки у вашому домі. Продезінфікуйте кермо та інші місця в машині, до яких ви часто торкаєтеся, наприклад, кнопки стереосистеми; Техніка та гаджети. Найчастіше ми торкаємось телефону, мишки, клавіатури тощо; Тканини. Про дезінфекцію тканин слід особливо подбати, якщо хтось у вашому домі був хворий. При пранні в машинці потрібно використовувати найгарячіший режим; Поручні та поруччя. Перила створені для того, щоб до них доторкатись. Але навіть якщо вони виглядають чистими, це не значить, що на них немає мікробів; Ключі. Ви носите їх з собою і берете брудними руками, коли повертаєтесь додому. А виходячи з дому, ви одразу ж торкаєтесь брудних ключів; Аксесуари. Ваша сумка або рюкзак завжди з вами, тому їх теж слід дезінфікувати; Гаманець. Готівка сама по собі дуже брудна, як і кредитна картка. Тому слід продезінфікувати гаманець та пластикові картки; Відра для сміття. Простого миття смітника інколи недостатньо, щоб позбавити їх від смороду. Регулярно дезінфікуйте їх між очисними роботами, щоб уберегти їх від мікробів; Окуляри. Вони збирають мікроби та інші грубі речовини з повітря, коли ми носимо їх на обличчі, тому слід подбати про дезінфекцію; М'які іграшки. Дезінфікуйте дитячі іграшки, щоб вберегти себе та малечу від мікробів, особливо якщо хтось нещодавно хворів.

Раніше ми писали про 5 народних способів виміряти температуру тіла, якщо у вас немає під рукою градусника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!