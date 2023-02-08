Можно ли пить воду, которую кипятили повторно
Некоторые люди не употребляют воду, которую кипятили повторно. Они считают, что повторное кипячение может сделать воду вредной, так как часть жидкости улетучивается, остаток становится более концентрированным, а нитратов или тяжелых металлов увеличивается.
А если повторить процедуру кипячения многократно, то концентрация вредных веществ может добиться опасных значений. Нитраты способны превратиться в нитриты, которые могут быть токсичными, а тяжелые металлы привести к отравлению.
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Есть еще одна опаска, что увеличенная жесткость может отрицательно сказаться на здоровье, например, увеличить риск возникновения камней в почках и желчном пузыре из-за высокого содержания ионов металлов, преимущественно кальция и магния.
Однако ни одно из этих предположений не подтверждается научными данными и есть исследования, которые опровергают эти популярные мнения.
Китайские исследователи проверили, действительно ли многократное и долгое кипячение воды увеличивает концентрацию минеральных солей, нитратов и тяжелых металлов.
Эксперимент проводили в два этапа:
- 15 литров воды доводили до кипения в открытой емкости, поддерживали температуру 3 минуты, затем давали остыть до 25°C. Затем принимали пробу и повторяли процедуру заново, пока вода полностью не выкипала;
- Во втором случае кипение длилось непрерывно около 6 часов, и через каждые 20-25 минут ученые набирали по 500 мл, пока емкость не высохла, чтобы анализировать состав жидкости.
До проведения эксперимента ученые взяли пробы воды и оценили ее по 44 критериям, таким как pH, количество различных минералов, нитратов, тяжелых металлов и микроорганизмов.
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Выяснилось, что в процессе кипячения возросло общее количество растворенных твердых веществ, количество калия, магния, хлора и нитратов. Однако все эти показатели оставались в пределах нормы, даже когда 15-литровая емкость стала почти пустой, что редко встречается в бытовых условиях. Сместился только баланс pH на щелочную сторону, чуть больше, чем нужно – до 8,95 против разрешенных 8,5.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что побочные эффекты от употребления жесткой воды неизвестны, но даже может обеспечить дополнительный кальций и магний. То есть даже если у вас очень жесткая вода, которую вы кипятили повторно, это увеличит количество минеральных солей, и вряд ли сильно повредит вашему здоровью.
Известно, что получив от 2 до 9 г азотистого соединения (нитратов), можно заработать метгемоглобинемию – состояние, при котором в крови увеличивается "неполезный" не переносящий кислород гемоглобин.
Согласно нормам, уровень нитратов в водопроводной воде не должен превышать 45 мг/л. То есть, если вы будете кипятить воду 6-18 часов и их количество вырастет вдвое, то, согласно исследованию, придется выпить 22 литра, чтобы отравиться.
В любом случае всегда можно приобрести воду в бутылках или фильтре, а затем кипятить очищенную воду много раз.
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