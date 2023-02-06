Ученые объяснили почему кофе лучше пить с молоком

Ученые из Копенгагенского университета провели исследование доказав, что противовоспалительные свойства кофе усиливаются, если добавить к нему немного молока. Авторы исследования сосредоточились на семействе химических соединений, известных как полифенолы. Они содержатся во многих пищевых продуктах и обладают антиоксидантными действиями.

Ученые исследовали взаимодействие кофейной и хлорогеновой кислот – двух основных содержащихся в кофе полифенолов и цистеина – ключевого белка в молоке, а также влияние этих комбинаций на иммунные клетки. Результаты исследования поразили ученых – противовоспалительные свойства кофе усилились в тандеме с молоком в два раза.

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"В этом исследовании мы показали, что когда полифенол вступает в реакцию с аминокислотой, его противовоспалительное действие усиливается", – сказала ведущая автор исследования Марианна Ниссен Лунд.

Затем учёные проверили, усиливаются ли полезные свойства при смешивании кофе с молоком в бытовых условиях. Результаты исследования подтвердили и это. Более того, целебные свойства такого напитка проявляются мгновенно.

Ученые также предположили, что столь же полезные взаимодействия полифенолов с белками происходят и в других пищевых комбинациях. Например, мясо с овощами или фруктовые коктейли с молоком.

Пока что исследование проводилось только на клетках. В ближайшее время ученые планируют повторить эксперименты с участием животных и людей. Также авторы работы хотят найти способ усилить противовоспалительные свойства полифенолов.

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