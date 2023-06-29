Що купити на барахолці для дому, щоб виглядало стильно: 6 корисних порад

Якщо у вас незабаром запланований ремонт, облаштування вашого будинку або квартири, або ви просто хочете оновити своє житло і додати цікаві деталі, то не обов'язково витрачати безліч грошей на нові речі. Чудові предмети можна знайти в секонд-хендах або на барахолках.

У секонд-хенді ціна фіксована і не залежить від продавця, тоді як на барахолці існують свої негласні правила. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити вигідну покупку:

Розглядайте товари спокійно, як ніби вам зовсім нецікаво і ви зайшли просто так.

Якщо передумали купувати - не повертайтесь, інакше ви ризикуєте почути значно вищу ціну. Коли вирішили придбати щось, беріть це одразу.

Звертайте увагу на те, як товар розташований, на чому він стоїть або лежить, чи є якийсь принцип сортування. Якщо продавець старанно представляє свій товар і дбає про його стан, то це свідчить про його зацікавленість і доброту товару, а не про намагання продати сміття.

Відео дня

Торгуйтесь, але з мірою. Якщо бачите хорошу шафу без фурнітури, сміливо запропонуйте свою ціну.

Нижче наведено деякі рекомендації для окремих категорій товарів:

Посуд і вази:

Цікаві посуд та вази можна знайти як у секонд-хендах, так і на барахолках. Там часто зустрічаються типові предмети, такі як чарки у формі риб, кришталеві вази та салатники, а також чеське скло. Навіть серед цих речей можна знайти цікаві. А якщо бути уважнішим – знайти ексклюзив

Меблі

На барахолці можна знайти і антикварні меблі, і гарнітури радянських часів, яким можна подарувати друге життя, перефарбувавши та відреставрувавши.

Читайте також: Оплата комуналки: як зменшити платіжку за воду

Декор для дому

Надайте своєму інтер’єру ізюминки, поставивши в кімнаті, до прикладу, прядильне колесо, ковані предмети, скляні статуетки та інше.

Світильники

На барахолці можна можна натрапити на вінтажні світильник – люстри та настільні лампи, які нададуть інтер’єру особливої ізюминки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно купувати речі під час розпродажів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!