Что купить на барахолке для дома, чтобы выглядело стильно: 6 полезных советов

Если у вас в скором времени запланирован ремонт, обустройство вашего дома или квартиры, или вы просто хотите обновить свое жилье и добавить интересные детали, то не обязательно тратить множество денег на новые вещи. Прекрасные предметы можно найти в секонд-хендах или на барахолках.

В секонд-хенде цена фиксированная и не зависит от продавца, тогда как на барахолке существуют свои негласные правила. Вот несколько советов, которые помогут вам совершить выгодную покупку:

Рассматривайте товары спокойно, как будто вам совсем неинтересно, и вы зашли просто так.

Если передумали покупать – не возвращайтесь, иначе вы рискуете услышать гораздо более высокую цену. Когда решили приобрести что-нибудь, берите это сразу.

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Обратите внимание на то, как товар расположен, на чем он стоит или лежит, есть ли какой-нибудь принцип сортировки. Если продавец тщательно представляет свой товар и заботится о его состоянии, это свидетельствует о его заинтересованности и доброте товара, а не о попытке продать мусор.

Торгуйтесь, но с мерой. Если видите хороший шкаф без фурнитуры, смело предложите свою цену.

Ниже приведены некоторые рекомендации для отдельных категорий товаров:

Посуда и вазы:

Интересную посуду и вазы можно найти как в секонд-хендах, так и на барахолках. Там часто встречаются типичные предметы, такие как рюмки в форме рыб, хрустальные вазы и салатники, а также чешское стекло. Даже среди этих вещей можно найти любопытные. А если быть внимательнее – найти эксклюзив

Мебель

На барахолке можно найти и антикварную мебель, и гарнитуры советских времен, которым можно подарить вторую жизнь, перекрасив и отреставрировав.

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Декор для дома

Предоставьте своему интерьеру изюминки, поставив в комнате, например, прядильное колесо, кованые предметы, стеклянные статуэтки и прочее.

Светильники

На барахолке можно встретить винтажный светильник – люстры и настольные лампы, которые придадут интерьеру особую изюминку.

Напомним, мы уже писали, как правильно покупать вещи во время распродаж.

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