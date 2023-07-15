Що краще посадити на городі після збирання картоплі, щоб ґрунт відновився

Незабаром українські городники розпочнуть збирати картоплю, але вже зараз варто подумати про те, як відновити властивості ґрунту після збору коренеплодів.

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Одним з варіантів є посадка сидератів на місці картопляної грядки після збору врожаю. Наприклад, горох, сочевиця та квасоля є ідеальними культурами для посіву в серпні-вересні.

Ці бобові рослини збагачують ґрунт, роблять його поживним, повітропроникним та насиченим азотом.

Також гарно впливають на ґрунт гірчиця, фацелія та ріпак. Проте ріпак не рекомендується садити на сильно зволожених ділянках, оскільки він не добре росте в таких умовах.

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Якщо залишити рослини на городі до весни, це допоможе запобігти глибокому промерзанню ґрунту та захистити його від ерозії.

Посадка сидератів після збору картоплі є ефективним способом відновлення поживних речовин у ґрунті та збереження його якісних характеристик.

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