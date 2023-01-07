Липень є дуже гарячим місяцем для городників. Город поливають, удобрюють і обприскують від шкідників. А також обрізають і збирають врожай.

Місячний посівний календар на липень 2023 року на кожен день

1-2 липня - підходять для посіву ріпчастої і шніт-цибулі, шпинату, петрушки, спаржі, зелені. Хороші дні для посіву багаторічних квітів. Дозволено пасинкування помідорів, формування батогів огірків, обприскування овочів від шкідників і хвороб. Дозволяється збирати урожай, але зберігатися він буде недовго.

3 липня - повний місяць. У цей день небажано працювати на городі.

4-6 липня - не дуже врожайні дні. Дозволено сіяти насіння огірка для осінньої теплиці, збирати часник, саджати цвітну капусту для дорощування в теплиці. Також можна пересаджувати квіти з горщика на клумбу. У ці дні добре обрізати квіти, які відцвіли. Не можна поливати і підгодовувати рослини.

7-8 липня - можна садити будь-які квіти, а також м'яту, редис, картоплю другого врожаю. Крім того, можна обрізати полуницю, підв'язувати і пасинкувати томати.

9-10 липня - у ці дні не варто сіяти і садити.

11-13 липня - Можна сіяти зелень, листовий салат, садити капусту, селеру і пастернак для дорощування в теплиці. Дозволено садити цибулинні квіти.

14-15 липня - можна сіяти зелень, пряні культури, м'яту, а також збирати часник, молоду картоплю, цибулю, моркву. Не можна поливати, пікірувати і пересаджувати рослини.

16-18 липня - дні молодика. Не рекомендується працювати з рослинами, оскільки вони в цей час дуже вразливі.

19-20 липня - можна викопувати картоплю, збирати врожай на зберігання, перекопувати грунт та підгортати картопляні грядки, боротися з комахами-шкідниками.

21-22 липня - можна сіяти фенхель, петрушку, кріп, кінзу, а також вносити будь-які добрива, обприскувати ділянку отрутохімікатами. Також можна зайнятися пасинкуванням і прищіпкою. Не рекомендується замочувати насіння.

23-25 липня - врожайні дні для посіву будь-яких квітів і середньо врожайні для посіву шпинату, селери, редьки, картоплі другого врожаю. Можна поливати і удобрювати рослини.

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26-27 липня - посів шпинату, зелені, листового салату, щавлю, базиліка. Можна збирати урожай для швидкого вживання, але не для тривалого зберігання. Хороші дні для посіву будь-яких квітів. Не рекомендується викопувати молоду картоплю, прищипувати і пасинкувати рослини

28-29 липня - вдалі дні для посіву багаторічної цибулі і редису та огірків для дорощування в теплиці. Хороші дні для збору врожаю для зберігання і заморозки. Можна робити соки і консервацію з фруктів і ягід. Не рекомендується поливати рослини, пересаджувати і працювати з корінням.

30-31 липня - можна висаджувати розсаду огірків і помідори для дорощування в теплиці та сіяти багаторічні і ампельні квіти, м'яту, кольрабі, цвітну капусту. Підживлювати ділянку органічними і фосфорними добривами. Обрізати вуса полуниці. Збирати молоду картоплю, кукурудзу та ягоди. Не рекомендується пошкоджувати коріння рослин.

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