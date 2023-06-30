Як впоратись з бур'янами на подвір'ї за допомогою інших рослин

Якщо ви не бажаєте проводити багато часу на полотті між квітковими клумбами і на вашій ділянці є вільні місця, варто подумати про посадку ґрунтопокривних рослин, які заборонять росту бур'янів і створять привабливий вигляд.

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Телеграм-канал "Садівник" пропонує декілька варіантів:

Вероніка нитковидна – це невеликий багаторічний рослина з пагонами заввишки до 5 см. Вона має довгі, тонкі пагони, що вкриваються яскравими заокругленими листочками зеленого кольору. Крім того, на рослині розквітають ніжні блакитні квіточки; Очиток (седум) хибний – ця рослина має важливу перевагу – швидкий ріст. Завдяки цьому, седум створює щільний килим заввишки до 15 см; Чебреці – хоча створення повноцінного покриття може зайняти трохи часу, чебреці є довговічними і можуть стати основним елементом оформлення. Вони потребують терпіння, але результат вартує зусиль; Конюшина повзуча – головна перевага цієї рослини полягає в красі її килима, який є пишним і щільним одночасно; Лептінелла шорстка (котула, долонник) - це ґрунтопокривна рослина з листям, схожим на папороть. Вона розростається, повністю вкриваючи землю і створюючи текстурний килим заввишки до 5 см. Лептінелла виглядає декоративно як на сонці, так і в затінку.

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