Как справиться с сорняками во дворе с помощью других растений

Если вы не хотите проводить много времени на полотне между цветочными клумбами и на вашем участке есть свободные места, стоит подумать о посадке почвопокровных растений, которые запретят рост сорняков и создадут привлекательный вид.

Читайте также: Привлекает негатив: почему нельзя выращивать фиалки дома

Телеграмм-канал "Садовник" предлагает несколько вариантов:

Вероника нитевидная – это небольшое многолетнее растение с побегами высотой до 5 см. Оно имеет длинные, тонкие побеги, покрывающиеся яркими закругленными листочками зеленого цвета. Кроме того, на растении расцветают нежные голубые цветочки; Очиток (седум) ложен – это растение имеет важное преимущество – быстрый рост. Благодаря этому седум создает плотный ковер высотой до 15 см; Тимьян – хотя создание полноценного покрытия может занять немного времени, тимьяны являются долговечными и могут стать основным элементом оформления. Они нуждаются в терпении, но результат стоит усилий; Клевер ползучий – главное преимущество этого растения заключается в красоте его ковра, который является пышным и плотным одновременно; Лептинелла шероховатая (котула, ладонник) – это почвопокровное растение с листьями, похожими на папоротник. Она разрастается, полностью покрывая землю и создавая текстурный ковер высотой до 5 см. Лептинелла смотрится декоративно как на солнце, так и в тени.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя ставить денежное дерево в спальне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!