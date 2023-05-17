Привлекает негатив: почему нельзя выращивать фиалки дома

Фиалка – очень красивый цветок, который каждая женщина хотела бы иметь у себя дома. Но не спешите за фиалкой в магазин. Говорят, что этот цветок притягивает к женщине одиночество. Поэтому, если вы хотите найти пару, не берите этот цветок в свой дом. А если у вас уже есть партнер, фиалка может привести к ссорам и недоразумениям.

Предрассудки, связанные с фиалкой

Помимо одиночества, фиалки даже могут выступать в качестве предмета, с помощью которого наводят порчу. Поэтому, если вам дарят фиалку – лучше не принимать дар, ведь таким образом завистники могут передать вам "венок безбрачия". Особенно это касается женщин.

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Если в доме уже растет фиалка

Если у вас уже есть фиалка, поставьте ее в специальное "безопасное" место: на кухню или в зал. В спальне этот цветок держать категорически запрещен. Говорят, что он плохо действует только ночью, а днем вред не принесет.

Позитив фиалок

Согласно с фэн-шуем этот цветок приносит в дом богатство и мир. Поэтому держите фиалку на кухне – ваш дом станет уютнее, а его энергетика светлее.

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