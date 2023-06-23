Тиха смерть: чому не можна ставити грошове дерево у спальні

Грошове дерево росте вдома ледь не в кожного. Та ви навіть не підозрюєте, наскільки ця рослина небезпечна. Яку загрозу для вас вона несе розповість UaPortal.

Грошове дерево ще називають "тихим вбивцею" і не просто так, адже це отруйна рослина. Його листя містить миш'як - одну з найсильніших натуральних отрут. Цю рослину не можна тримати там, де є діти і тварини – контакт з ним загрожує важким отруєнням

Небезпека для людини

Грошове дерево заборонено тримати там, де ви проводите багато часу. Вона викликає пасивне отруєння: ви відчуватимете легке запаморочення і відсутність апетиту.

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Основними симптомами отруєння грошовим деревом є:

блювота,

запаморочення,

діарея,

спрага,

втрата свідомості,

проблеми з координацією рухів,

різкі болі у животі.

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Якщо ви помітили якийсь із цих симптомів – негайно звертайтесь до лікаря.

Грошове дерево не можна тримати у спальні та на кухні. Якщо ж ви все ж хочете, щоб у вас вдома росла ця рослина, слідуйте наступним правилам догляду за нею:

Доглядайте за грошовим деревом у рукавичках.

Грошове дерево має бути недоступне для дітей та тварин.

Влітку та навесні виносьте рослину на балкон.

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