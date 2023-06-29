Що не потрібно робити при знятті макіяжу: 10 найпопулярніших помилок

Вашій шкірі необхідний регулярний та правильний догляд. Особливо влітку, коли на неї впливає сонце. У щоденний догляд входить очищення, зволоження, скрабування та ще багато етапів, серед яких правильне зняття макіяжу. Якщо ви думали, що етап зняття макіяжу не дуже важлива річ – то це не так. Адже від нього залежить, наскільки ваша шкіра буде здорова та чиста від недоліків.

Що не можна робити при знятті макіяжу

Використовувати засіб для зняття макіяжу очей для обличчя

Засіб для зняття макіяжу для очей створений для розчинення найстійкішої туші, відповідно він концентрованіший за звичайний засіб для демакіяжу. Тому не варто наносити його на все обличчя.

Не змивати засіб для зняття макіяжу

Після очищення обличчя від косметики, добре вмийте обличчя, щоб змити залишки засобу.

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Часто використовувати серветки для демакіяжу

Такі засоби сильно стягують шкіру, можуть стати причиною алергії. Тому використовуйте їх лише тоді, коли альтернативи немає.

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Тягнути й розтирати шкіру

Навіть при тому, що стійкий макіяж дуже складно змити, але не варто сильно терти та розтягувати шкіру. Особливо акуратно поводьтеся з очима – там дуже ніжна та тонка шкіра.

Користуватися засобами, що не підходять для вашого типу шкіри.

Не використовуйте засоби, які призначені для сухої шкіри, якщо вона у вас жирна. У такому випадку вона буде перевантажена засобом, що викличе появу недоліків.

Нагадаємо, ми вже писали про головні антитренди макіяжу 2023 року.

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