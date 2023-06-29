Что не нужно делать при снятии макияжа: 10 самых популярных ошибок

Вашей коже необходим регулярный и правильный уход. Особенно летом, когда на нее влияет солнце. В ежедневный уход входит очищение, увлажнение, скраб и еще много этапов, среди которых правильное снятие макияжа. Если вы думали, что этап снятия макияжа не очень важная вещь – это не так. Ведь от него зависит, насколько ваша кожа будет здорова и чиста от недостатков.

Что нельзя делать при снятии макияжа

Использовать средство для снятия макияжа глаз для лица

Средство для снятия макияжа для глаз создано для растворения самой стойкой туши, соответственно оно более концентрирован, чем обычное средство для демакияжа. Поэтому не следует наносить его на все лицо.

Не смывать средство для снятия макияжа

После очищения лица от косметики хорошо умойте лицо, чтобы смыть остатки средства.

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Часто использовать салфетки для демакияжа

Такие средства сильно стягивают кожу, могут стать причиной аллергии. Поэтому используйте их только тогда, когда нет альтернативы.

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Тянуть и растирать кожу

Даже при том, что стойкий макияж очень сложно смыть, не следует сильно тереть и растягивать кожу. Особенно аккуратно обращайтесь с глазами – там очень нежная и тонкая кожа.

Пользоваться средствами, не подходящими для вашего типа кожи.

Не используйте средства, предназначенные для сухой кожи, если она у вас жирная. В таком случае она будет перегружена средством, что повлечет за собой появление недостатков.

Напомним, мы уже писали о главных антитрендах макияжа 2023 года.

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