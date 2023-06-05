Визажисты назвали главные ошибки макияжа, старящих женщин

Визажисты рассказали, как лучше не красить глаза, если не хотите выглядеть гораздо старше. Ведь несколько ошибок могут испортить образ и прибавить лишний год.

К макияжу следует подходить тщательно, следить за состоянием своей кожи и уделять некоторое время проблемным местам. Не менее важен акцент на глаза, которые считаются зеркалом души.

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1. Не используйте слишком много подводки. Эксперты подчеркнули, что чрезмерное нанесение подводки ни к чему хорошему не приведет. Для старших женщин лучше наносить подводку тонкой линией на верхнее веко, толстая линия подойдет только для наружных уголков глаза.

2. Забудьте о слишком темной подводке для глаз. Не все знают, но подводка черного цвета зрительно старит лицо. По словам визажистов, не покупайте черную подводку, лучше используйте коричневую, кремовую или серую.

3. Неверное нанесение туши. Следите, чтобы все ресницы были окрашены, особенно у внешних краев глаза. Так вы придадите лицу помладше.

4. Слишком насыщенные брови. Будьте осторожны по рисованию бровей, ведь так можно легко себя состарить. Лучше всего использовать карандаши и гели для бровей.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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