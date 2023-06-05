Візажисти назвали головні помилки макіяжу, які старять жінок

Візажисти розповіли, як краще не фарбувати очі, якщо не хочете мати набагато старший вигляд. Адже кілька помилок можуть зіпсувати образ та додати зайвий років.

До макіяжу варто підходити ретельно, стежити за станом своєї шкіри та приділяти певний час проблемним місцям. Не менш важливим є акцент на очі, які вважаються дзеркалом душі.

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1. Не використовуйте занадто багато підводки. Експерти наголосили, що надмірне нанесення підводки ні до чого доброго не приведе. Для старших жінок краще наносити підводку тонкою лінією на верхню повіку, товста лінія підійде тільки для зовнішніх куточків очей.

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2. Забудьте про занадто темну підводку для очей. Не всі знають, але підводка темного кольору візуально старить обличчя. За словами візажистів, не купуйте чорну підводку, краще використайте коричневу, кремову або сір.

3. Неправильне нанесення туші. Стежте, аби всі вії були пофарбовані, особливо ті, що біля зовнішніх країв ока. Так ви додасте обличчю молодшого вигляду.

4. Занадто насичені брови. Будьте обережними з малювання брів, адже так можна легко себе зістарити. Найкраще використовувати олівці та гелі для брів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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