Сім звичок, які прискорюють старіння людини

Багато чинників змушують нас передчасно старіти. Зокрема це напружений графік, стрес, метушливе життя, шкідливі звички, мала фізична активність.

Але сім основних звичок, від яких краще негайно позбутися, якщо ви хочете зберегти молодість. Про це повідомляє Sante Plus.

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1. Постійне недосипання. Однією з причин, чому наша шкіра раніше старіє, є хаотичний режим сну. Недосипання та безсоння зіб'ють ваш внутрішній годинник, зрештою організм виділяє більше кортизолу, "гормону стресу". Внаслідок цього колаген, який підтримує шкіру гладкою та пружною, поступово руйнується, що призводить до появи тонких ліній і зморшок.

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2. Паління. Тютюн вкрай негативно впливає на здоров'я людини, зокрема і на шкіру. Вона з часом зморщується, швидше жовтіє і на ній з’являються неприємні плями. Куріння сигарет зменшує кровотік, який переносить необхідні поживні речовини, такі як кисень, до поверхні шкіри. Результат: в організмі зменшується вироблення колагену.

3. Погано зволожена шкіра. Коли шкіра висихає, вона стає більш підтягнутою і сухою, як це можна побачити у літніх людей. Очевидно, гідратація є важливою. Не забувайте про ніжні зволожуючі засоби і зняття макіяжу. Також пийте багато води протягом дня.

4. Хмурий лоб. Уникайте нахмуреного вигляду, оскільки це пришвидшує утворенню зморшок та мімічних ліній. Від примруження ще й з'являються "гусячі лапки" в куточках очей.

5. Високий кров'яний тиск. Важливо стежити за своїм артеріальним тиском, дотримуючись дієти, фізичних вправ і за необхідності відповідних ліків. Це допоможе відстрочити старіння.

6. Дуже темний одяг. Яскраві кольори висвітлюють обличчя і розмивають тіні. Деякі тони можуть підкреслити ваше обличчя, тоді як інші ризикують його притупити і зробити вас старими.

7. Невідповідна стрижка або колір волосся. Невідповідна стрижка може додати вам ще десять років, так як і невдале фарбування. Зокрема одноколірне волосся змушує вас виглядати старіше, тому варто додавати відтінків або красивих відблисків.

Як продовжити тривалість життя

Щоб подовжити тривалість життя, фахівці, звичайно, рекомендують збалансований спосіб життя, особливо щодо харчування: їжте більше фруктів і овочів, збільште кількість їжі, багатої на вітаміни, вуглеводи та хороші жири.

Щоб зберегти свій капітал здоров’я, зволожуйте себе якомога більше, випиваючи принаймні 1,5 літра води на день. Також зробіть ставку на фізичні вправи: для підтримки форми достатньо 30 хвилин на день.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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