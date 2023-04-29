Що їсти, аби зберегти молодість: поради лікарів

Деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Лікарні у блозі на сайті Doc.ua пояснили, про які саме продукти йдеться. Тому стежте за своїм способом життя та споживайте якісну їжу.

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1. Цільнозернові каші, хліб та бобові продукти містять калій, рослинний білок та магній. Вони відповідають за стимулювання вироблення колагену, завдяки якому епідерміс залишається довший час пружним та молодим. Також вітаміни групи В сприяють росту волосся.

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Крім цього, у цільнозерновому хлібі міститься рослина клітковина – біосорбент. Завдяки таким продуктам з організму виводяться шлаки та токсини. Травна система буде в кращому стані та поліпшиться обмін речовин.

2. Ягоди, фрукти і сухофрукти. На формування колагену впливають фруктові кислоти, клітковина, пектини, вітамін С. Ці речовини є в складі апельсинів, чорної смородини, абрикосів, грейпфрутів, ківі, малині, лимонах.

3. Риба і морепродукти. Ці продукти стануть помічником у збереженні еластичності шкіри. Зокрема, якщо вживати лосось, сардини, оселедець та скумбрію можна позбутися дрібних зморшок.

Білі і червоні сорти риби – хороше джерело жирних кислот омега-3, вітамінів А і D. Ці речовини знижують запалення та покращують кровообіг.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що існують продукти, які пізно ввечері краще не їсти, адже їх вживання може позначитись на якості вашого сну. Дієтологи радять припинити їх вживання за кілька годин до сну.

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