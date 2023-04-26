Які овочі не можна варити та смажити: пояснення нутриціолога

Нутриціолог Сніжана Ворошилова заявила, що деякі овочі не варто термічно обробляти. Все тому, що так втрачаються корисні для здоров'я речовини.

У своєму Instagram вона пояснила, сімейство капустяних добре відоме вмістом речовин глюкозинолатів (GL), вторинні метаболіти яких науковим товариством сприймаються як антиоксидантні та протиракові сполуки. Вони містяться у всіх видах капусти та дуже корисні для здоров'я.

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До сімейства капустяних входить не тільки капуста, але й рукола, васабі, хрін, гірчиця, редька, редис, ріпа, а також всі види капусти (броколі, цвітна, кольрабі, брюссельська, білокачанна, червона, савойська, калі та інші).

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Вони містять різні GL, які виробляються з амінокислот. Ці сполуки перебувають у клітині й вони неактивні, поки її не руйнують.

"Наприклад, коли ріжемо, або жуємо редьку, або капусту, ми пошкоджуємо клітини і фермент мірозиназу перетворює GL на ITC (ізотоціонати). Згадайте цей характерний запах. Це запах сірковмісних сполук", – пояснила нутриціолог.

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Як не можна готувати овочі

За словами нутриціолога, якщо піддавати термічні обробці ці продукти, то корисні речовини в овочах майже повністю руйнуються.

"Тому, так, мені боляче дивитися, як ви варите брокколі, або робите з неї якусь брокопіццу", – заявила Ворошилова.

Найкраще такі овочі готувати на пару або бланшувати. Якщо дозволяє шлунково-кишковий тракт, можна з'їсти салат зі свіжої капусти.

"Саме тому ви у мене тушковану капусту бачите не часто, а свіжу – часто", – підкреслила нутриціолог.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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