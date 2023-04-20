П'ять корисних продуктів, якими можна перекусити перед сном

Іноді справді буває складно заснути, коли твій живіт бурлить від голоду. Тому варто знати, якими продуктами можна перекусити у вечірній час.

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин на своїй Instagram-сторінці. Зокрема йдеться про ті продукти, які легко засвоюються організмом та нададуть відчуття ситості.

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Що можна їсти на ніч

1. Кефір, йогурт, ряжанка. Стакан кисломолочного напою не тільки вгамує голод, але й принесе користь вашому шлунку.

2. Риба. Ввечері варто надати перевагу нежирним сортам риби, яка містить багато корисних мікроелементів, фосфор та легкий білок, який добре перетравлюється та засвоюється організмом.

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До риби можна додати салат зі свіжої листкової зелені, заправлений оливковою олією.

3. Куряча або індича грудинка. Грудинка – дієтичне м'ясо, яке містить у собі чистий білок без зайвого жиру. Грудинку можна не тільки відварити, але й запекти або ж приготувати на грилі. Додайте до м'яса тушковані овочі.

Нутриціолог зауважила, що дієтологи радять відмовитися від смаження взагалі.

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4. Горіхи. Вгамувати голод можна жменькою мигдалю, фісташок, фундука або ж грецьких горіхів. Проте нутриціолог застерегла, оскільки горіхи надто калорійні, а для ситості організму вистачить не більше 40 грамів.

5. Твердий сир з низьким вмістом жиру. Твердий сир багатий на вітаміни (А, В1, В2, В12, С, D, E, РР) і різні корисні амінокислоти, мінеральні речовини, наприклад, кальцій та фосфор. Також сир легко засвоюється організмом, тому декілька скибочок стануть хорошою вечерею.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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