П'ять корисних спецій, які обов'язково повинні бути в раціоні

Нутриціолог Богдана Волошинович назвала спеції, які повинні бути обов'язково в раціоні. Вони знижують ризик раку та нормалізують рівень цукру в крові.

На своїй сторінці в Instagram вона зауважила, що зараз багато людей використовує спеції для приготування різних страв. Вони можуть радувати не тільки смакові рецептори, але й приносять користь здоров'ю.

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Спеції містять багато корисних мікроелементів, а також надають справі приємного аромату та смаку. Здебільшого вони мають протизапальну, антиоксидантну, противірусну та антибактеріальну дію.

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П'ять спецій, які корисні для здоров'я

1. Лавровий лист є природним антисептиком з великою кількістю корисних речовин. Ця спеція допомагає покращити травлення, зняти здуття, нормалізувати сон та очистити дихальні шляхи.

Також лавровий лист має сечогінну, антибактеріальну та імунно-стимулюючу дію, виводить токсини.

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2. Часник є дуже корисним та позитивно впливає на роботу кишківника, печінки. Він зміцнює імунітет, знижує рівень цукру в крові, знижує рак простати та ймовірність появи карієсу та запалення ясен.

3. Базилік покращує приплив крові до головного мозку, а також має спазмолітичну дію. Приправа є потогінним та жарознижувальним засобом, має антибактеріальну дію.

4. Орегано є заспокійливим, який позитивно впливає на організм. Спеція допомагає боротись з висипанням, відновлює структуру волосся.

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5. Імбир покращує імунітет, позбавляє головного болю, допомагає нормалізувати циркуляцію крові. Також спеція покращує якість шкіри, допомагає нормалізувати роботу травної системи та хороший протинудотний настрій.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, щодня наші очі стикаються з великим навантаженням: комп’ютер, смартфон, сонце, кондиціонер, занадто сухе повітря – усе це завдає шкоду очам.

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