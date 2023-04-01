Яка звичка перед сном може свідчити про появу діабету: пояснення лікаря

Хоча цукровий діабет може розвиватися довгий час без явних симптомів, у різних людей симптоми можуть бути різними. Класичні симптоми цукрового діабету включають почуття втоми, зміну ваги, спрагу та часте сечовипускання, особливо вночі.

Проте, за словами лікаря Пола Макардла, є один ключовий симптом, на який зазвичай не звертають увагу. Якщо людина помічає, що перед сном починає випивати більше води, ніж зазвичай, це може бути тривожним знаком. Також може спостерігатися частіше сечовипускання вночі.

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При цукровому діабеті нирки починають працювати активніше, щоб позбавитися зайвої глюкози в крові. Однак, коли нирки не можуть далі впоратися, глюкоза накопичується в сечі, що може призводити до більшої кількості рідини в організмі.

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Серед інших симптомів цукрового діабету можуть бути помутніння зору, свербіж геніталій, молочниця та рани, що довго не заживають.

Крім класичних симптомів, чоловіки можуть відчувати проблеми з потенцією, послаблення статевого потягу та облисіння. У жінок можуть спостерігатися загальна слабкість, прищі, дерматити, порушення менструального циклу, гормональні порушення та розвиток молочниці.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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