Як придбати протизаплідні, знеболювальні та ліки проти тиску з 1 квітня: відповіді МОЗ на поширені запитання

З квітня в Україні усі рецептурні препарати в аптеці продаватимуть лише тим, хто має паперовий або електронний рецепт. Ліки, які не потребують обовʼязкового призначення лікаря, як і раніше, можна буде вільно придбати в аптеці.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало роз'яснення щодо купівлі ліків для тих, хто вживає ліки на постійній основі та для тих, хто переймається, що певні лікарські препарати, які людина вживає час від часу, не можна буде купити без рецепта.

"Відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт. Е-рецепт буде вводитися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків", – наголосили у відомстві.

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Роз'яснення МОЗ щодо продажу ліків за рецептами

Невірне уявлення про нововведення: на всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

Що насправді: рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. Перелік та умови відпуску рецептурних ліків не змінилися. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Неправда: рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.

Правда: ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

Неправда: за відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки.

Що кажуть у МОЗ: за умови відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Невірне уявлення: Переселенці не зможуть отримати ліки, оскільки втратили доступ до своїх сімейних лікарів.

Що насправді: Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог.

Міф: неможливо буде отримати ліки, оскільки запис до лікаря на декілька днів вперед.

Як насправді: Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. Лікар зможе оцінити стан вашого здоровʼя, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним та безпечним для вас. А всі повторні рецепти на потрібні ліки ви зможете отримати дистанційно. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Не уникайте та не відкладайте лікування!

Неправда: Тепер лікарі призначатимуть лише дороговартісні ліки.

Що насправді: Насправді електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами – діючу речовину. Так ви зможете самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною речовиною, відповідно до свого бюджету. Ні лікар, ні фармацевт не зможе вплинути на ваш вибір.

Невірне твердження: Тепер буде неможливо придбати ліки проти тиску, алергії, чи знеболювальні засоби без рецепта

Пояснення МОЗ: Якщо цей препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску виключно за рецептом лікаря, у такому випадку дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування.

Питання: що робити пацієнтам, які мають хронічні захворювання

Що кажуть у МОЗ: З впровадженням е-рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити зокрема і дистанційно. Призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні. Це ще одна перевага електронного рецепта, над паперовим.

Неправда: неможливо буде придбати навіть звичайний етиловий спирт без рецепта.

Пояснення: Існують певні обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. Є доступні опції в іншому обʼємі, або ж є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити аптеці.

Що робити тим, хто приймає комбіновані оральні контрацептиви та контрацептиви екстреного застосування.

МОЗ: Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними у багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний влив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Ця норма не є новою і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого прийому КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення.

А як же ліки для тварин?

У МОЗ кажуть, що жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.

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