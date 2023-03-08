У МОЗ повідомили, чого категорично не можна робити під час приймання ліків

Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало громадянам під час прийому лікарських препаратів чітко слідувати інструкції та настановам лікаря. У МОЗ повідомили, чого категорично не можна робити у разі приймання лікарських засобів.

У відомстві зауважили: виписаний лікарем рецепт чітко регламентує схему приймання ліків. Він враховує індивідуальні особливості організму пацієнта.

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Які заборони під час приймання ліків:

Не можна самовільно зменшувати або змінювати дозування препаратів, що призначив вам лікар, навіть якщо самопочуття покращилося. Особливо небезпечно це робити у разі приймання антибіотиків. Це загрожує антибіотикорезистентністю: бактерії пристосовуються, і наступного разу цей антибіотик вам не допоможе.

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Категорично не можна вживати алкоголь одночасно з прийманням ліків. Практика показує, що за такого поєднання виникають найбільші ускладнення.

Не вживайте ліки, в яких вийшов термін придатності. Найменше "зло" від цього – неефективне лікування, у гіршому ж випадку ви причините непоправну шкоду власному здоров’ю.

Не вживайте одночасно декілька лікувальних препаратів, якщо їх необхідно приймати окремо. Навіть нешкідливі для організму ліки у разі одночасного приймання дадуть велике навантаження на шлунок і печінку.

У жодному разі не можна вживати рецептурні препарати без рецепта лікаря.

У МОЗ додали: лише медичний спеціаліст може підібрати коректну активну речовину, тривалість лікування, частоту та режим приймання, дозування, яке є ефективним та водночас безпечним, визначати, чи сумісні між собою препарати, які ви вживаєте, та запобігати можливим негативним наслідкам.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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