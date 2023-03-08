В Минздраве сообщили, чего категорически нельзя делать во время приема лекарства

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало гражданам во время приема лекарственных препаратов четко следовать инструкциям и установкам врача. В Минздраве сообщили, что категорически нельзя делать в случае приема лекарственных средств.

В ведомстве отметили: выписанный врачом рецепт четко регламентирует схему приема лекарства. Он учитывает индивидуальные особенности организма пациента.

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Какие запреты при приеме лекарства:

Нельзя самовольно уменьшать или изменять дозировку препаратов, что назначил вам врач, даже если самочувствие улучшилось. Особенно опасно это делать при приеме антибиотиков. Это чревато антибиотикорезистентностью: бактерии приспосабливаются и в следующий раз этот антибиотик вам не поможет.

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Категорически нельзя употреблять алкоголь одновременно с приемом лекарства. Практика показывает, что при таком сочетании возникают самые большие осложнения.

Не употребляйте лекарства, в которых истек срок годности. Меньшее "зло" от этого - неэффективное лечение, в худшем же случае вы причините непоправимый вред собственному здоровью.

Не используйте одновременно несколько лечебных препаратов, если их необходимо принимать отдельно. Даже безвредное для организма лекарство в случае одновременного приема даст большую нагрузку на желудок и печень.

В любом случае нельзя употреблять рецептурные препараты без рецепта врача.

В Минздраве добавили: только медицинский специалист может подобрать корректное активное вещество, продолжительность лечения, частоту и режим приема, дозировку, которая является эффективной и одновременно безопасной, определять, совместимы ли между собой препараты, которые вы употребляете, и предотвращать возможные негативные последствия.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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