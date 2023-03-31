Які ліки не можна придбати без рецепта лікаря з 1 квітня: пояснення МОЗ

В Україні з 1 квітня посилюють заборони щодо продажу ліків та лікарських препаратів в аптеках без рецептів. Окремі препарати в аптеці можна бути придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Як пояснили у Міністерстві охорони здоровʼя, за рецептами будуть відпускати майже 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Ліки, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна буде придбати в аптеці вільно.

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"МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом. Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках", – додали у відомстві.

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На які ліки потрібен рецепт:

антибіотики;протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

У МОЗ зауважили, що вживання будь-яких ліків передбачає певний ризик. Неправильне вживання лікарських препаратів може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність тощо.

"Саме тому призначати їх має тільки лікар. Адже лише медичний працівник може підібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість прийому ліків, які є безпечними та ефективними саме для вас, та запобігати можливим негативним наслідкам", – наголосили у відомстві.

Як дізнатися, які препарати є рецептурними:

Можна перевірити інструкцію лікарського засобу – вони містять інформацію про медичне застосування лікарського засобу та його категорію (умови) відпуску. Знайти інструкцію потрібного препарату ви можете, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Якщо людина приймає ліки на постійній основі й вони є рецептурними: у свого сімейного лікаря ви можете отримати електронний рецепт на препарати. Вам не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт.

"Повторний електронний рецепт на ліки можна отримати дистанційно, якщо ваше лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього в системі обовʼязково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого особистого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні", – пояснили у МОЗ.

Водночас якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар зможе зробити вам призначення на паперовому рецептурному бланку. Так ви зможете отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці у зручний для вас спосіб.

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Які лікарі можуть виписати рецепт на купівлю ліків в аптеці:

Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. Під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.

Як отримати електронний рецепт на рецептурний препарат?

Необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом. На прийомі ви можете обрати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим. Якщо ви обрали електронний рецепт, під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. Після цього ви отримаєте СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Знайти аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої для вас аптеки. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву вашого населеного пункту.

Важливо: придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна лише протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні ліки) або протягом 30 днів (для решти рецептурних препаратів).

Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення.Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар – так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету.

Пропонуємо дізнатися, де знайти аптеки в Україні, де видають безплатно ліки за рецептом.

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