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Какое лекарство нельзя приобрести без рецепта врача с 1 апреля: объяснение Минздрава

Былим Елена

Какое лекарство нельзя приобрести без рецепта врача с 1 апреля: объяснение Минздрава

В Украине с 1 апреля ужесточаются запреты на продажу лекарств и лекарственных препаратов в аптеках без рецептов. Отдельные препараты в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, по рецептам будут отпускать около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств. Лекарство, не требующее обязательного назначения врачом, можно будет приобрести в аптеке свободно.

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"Минздрав не расширяет перечень рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом. Рецептурные лекарства – лекарственные средства, подлежащие отпуску исключительно за назначением врача и назначаются на специальных рецептурных бланках", – добавили в ведомстве.

На какие лекарства требуется рецепт:

  • антибиотики; противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • кроворазжижающие препараты;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

В Минздраве отметили, что употребление любого лекарства предполагает определенный риск. Неправильное употребление лекарственных препаратов может привести к возникновению серьезных побочных эффектов, вызвать зависимость и т.д.

"Именно поэтому назначать их должен только врач. Ведь только медицинский работник может подобрать корректное действующее вещество, дозировку и продолжительность приема лекарств, которые являются безопасными и эффективными именно для вас, и предотвращать возможные негативные последствия", - подчеркнули в ведомстве.

Как узнать, какие препараты рецептурные:

  1. Можно проверить инструкцию лекарственного средства – они содержат информацию о медицинском применении лекарственного средства и его категории (условиях) отпуска.
  2. Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Если человек принимает лекарства на постоянной основе и они являются рецептурными: у своего семейного врача вы можете получить электронный рецепт на препараты. Вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт.

"Повторный электронный рецепт на лекарства можно получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения. Для этого в системе обязательно должен быть зафиксирован диагноз и первое назначение от вашего личного врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне", – объяснили в Минздраве.

В то же время, если у вас или у ваших близких нет мобильного телефона, врач сможет сделать вам назначение на бумажном рецептурном бланке. Так вы сможете получить рецепт на лекарства у любого врача и погасить его в любой аптеке удобным для вас способом.

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Какие врачи могут выписать рецепт на покупку лекарства в аптеке:

Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или же врач-ФЛП. Во время осмотра врач сформирует электронное назначение, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.

Как получить электронный рецепт на рецептурный препарат?

  1. Необходимо обязательно обратиться к врачу на прием.
  2. На приеме вы можете выбрать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке – электронным или бумажным.
  3. Если вы выбрали электронный рецепт, при осмотре врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и сформирует е-рецепт, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.
  4. После этого вы получите SMS-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения.
  5. Найти аптеку, которая отпускает лекарства по электронному рецепту, можно, воспользовавшись специальным дашбордом, который подскажет адрес ближайшей вам аптеки. Для этого достаточно ввести или выбрать из списка в поисковой строке название вашего населенного пункта.

Важно: приобрести лекарства по электронному рецепту в аптеке можно только в течение 10 дней (если это наркотические (психотропные лекарства) или в течение 30 дней (для остальных рецептурных препаратов)).

Для того чтобы приобрести лекарства, достаточно сообщить фармацевту нужные реквизиты из СМС – номер рецепта и код погашения.

Предлагаем узнать, где найти аптеки в Украине, где выдают бесплатно лекарства по рецепту.

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