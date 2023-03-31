Какое лекарство нельзя приобрести без рецепта врача с 1 апреля: объяснение Минздрава

В Украине с 1 апреля ужесточаются запреты на продажу лекарств и лекарственных препаратов в аптеках без рецептов. Отдельные препараты в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, по рецептам будут отпускать около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств. Лекарство, не требующее обязательного назначения врачом, можно будет приобрести в аптеке свободно.

Читайте также: В Минздраве сообщили, чего категорически нельзя делать во время приема лекарств

"Минздрав не расширяет перечень рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом. Рецептурные лекарства – лекарственные средства, подлежащие отпуску исключительно за назначением врача и назначаются на специальных рецептурных бланках", – добавили в ведомстве.

Видео дня

На какие лекарства требуется рецепт:

антибиотики; противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

В Минздраве отметили, что употребление любого лекарства предполагает определенный риск. Неправильное употребление лекарственных препаратов может привести к возникновению серьезных побочных эффектов, вызвать зависимость и т.д.

"Именно поэтому назначать их должен только врач. Ведь только медицинский работник может подобрать корректное действующее вещество, дозировку и продолжительность приема лекарств, которые являются безопасными и эффективными именно для вас, и предотвращать возможные негативные последствия", - подчеркнули в ведомстве.

Как узнать, какие препараты рецептурные:

Можно проверить инструкцию лекарственного средства – они содержат информацию о медицинском применении лекарственного средства и его категории (условиях) отпуска. Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Если человек принимает лекарства на постоянной основе и они являются рецептурными: у своего семейного врача вы можете получить электронный рецепт на препараты. Вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт.

"Повторный электронный рецепт на лекарства можно получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения. Для этого в системе обязательно должен быть зафиксирован диагноз и первое назначение от вашего личного врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне", – объяснили в Минздраве.

В то же время, если у вас или у ваших близких нет мобильного телефона, врач сможет сделать вам назначение на бумажном рецептурном бланке. Так вы сможете получить рецепт на лекарства у любого врача и погасить его в любой аптеке удобным для вас способом.

Читайте также: Какими напитками ни в коем случае нельзя запивать пилюли

Какие врачи могут выписать рецепт на покупку лекарства в аптеке:

Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или же врач-ФЛП. Во время осмотра врач сформирует электронное назначение, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.

Как получить электронный рецепт на рецептурный препарат?

Необходимо обязательно обратиться к врачу на прием. На приеме вы можете выбрать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке – электронным или бумажным. Если вы выбрали электронный рецепт, при осмотре врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и сформирует е-рецепт, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств. После этого вы получите SMS-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения. Найти аптеку, которая отпускает лекарства по электронному рецепту, можно, воспользовавшись специальным дашбордом, который подскажет адрес ближайшей вам аптеки. Для этого достаточно ввести или выбрать из списка в поисковой строке название вашего населенного пункта.

Важно: приобрести лекарства по электронному рецепту в аптеке можно только в течение 10 дней (если это наркотические (психотропные лекарства) или в течение 30 дней (для остальных рецептурных препаратов)).

Для того чтобы приобрести лекарства, достаточно сообщить фармацевту нужные реквизиты из СМС – номер рецепта и код погашения.

Предлагаем узнать, где найти аптеки в Украине, где выдают бесплатно лекарства по рецепту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!