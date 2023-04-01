Какая привычка перед сном может свидетельствовать о появлении диабета: объяснение врача

Хотя сахарный диабет может развиваться долгое время без явных симптомов, у разных людей симптомы могут быть разными. Классические симптомы сахарного диабета включают чувство усталости, изменение веса, жажду и частое мочеиспускание, особенно ночью.

Однако, по словам врача Пола Макардла, есть один ключевой симптом, на который обычно не обращают внимания. Если человек замечает, что перед сном начинает выпивать больше воды, чем обычно это может быть тревожным знаком. Также может наблюдаться чаще мочеиспускания ночью.

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При сахарном диабете почки начинают работать активнее, чтобы избавиться от излишней глюкозы в крови. Однако когда почки не могут дальше справиться, глюкоза накапливается в моче, что может приводить к большему количеству жидкости в организме.

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Среди других симптомов сахарного диабета могут быть помутнение зрения, зуд гениталий, молочница и долго не заживающие раны.

Кроме классических симптомов, мужчины могут испытывать проблемы с потенцией, ослабление полового влечения и облысение. У женщин могут наблюдаться общая слабость, прыщи, дерматиты, нарушения менструального цикла, гормональные нарушения и развитие молочницы.

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