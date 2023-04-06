Тростинний цукор корисніший за білий: правда чи міф
Дієтологи в один голос кажуть, що цукор має негативний вплив на здоров‘я. А любителі солодощів ризикують набрати у вазі та мати проблеми із самопочуттям.
Навіть при повній відмові від цукру до чаю чи кави, він присутній у продуктах харчування, наприклад у йогурті. Багато людей прагнуть вживати більш корисну альтернативу білому цукру, наприклад тростинний, який на відміну від білого брата містить корисні мінерали.
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Тростинний цукор відрізняється від білого походженням: його виготовляють із цукрової тростини. Його краще вживати нерафінованим – у такому стані він зберігає більше мінералів.
Не плутайте тростинний цукор із коричневим, який є білим цукром із додаванням патоки чи карамелі.
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Зрештою, тростинний цукор не є дуже корисним, адже його основними інгридієнтом є сахароза. Тому його вживання у великих кількостях також може призвести до набору ваги та проблем зі здоров‘ям.
У своєму складі тростинний цукор містить кальцій, магній, залізо, калій. У білому цукрі цих мінералів немає.
При усіх перевагах тростинного цукру людям з діабетом його вживати не можна, адже він викликає
швидке підвищення рівня глюкози в крові.
Обираючи в магазині тростинний цукор надавайте перевагу нерафінованому: він містить мінерали і приблизно на 20 відсотків менше сахарози, ніж білий цукор.
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