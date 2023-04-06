Тростниковый сахар полезнее белого: правда или миф

Диетологи в один голос говорят, что сахар оказывает негативное влияние на здоровье. А любители сладостей рискуют прибавить в весе и иметь проблемы с самочувствием.

Даже при полном отказе от сахара к чаю или кофе он присутствует в продуктах питания, например в йогурте. Многие стремятся употреблять более полезную альтернативу белому сахару, например тростниковый, который в отличие от белого брата содержит полезные минералы.

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Тростниковый сахар отличается от белого происхождением: его производят из сахарного тростника. Его лучше употреблять нерафинированным – в таком состоянии он сохраняет больше минералов.

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Не путайте тростниковый сахар с коричневым, который является белым сахаром с добавлением патоки или карамели.

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Тростниковый сахар не очень полезен, ведь его основными ингредиентом является сахароза. Поэтому его употребление в больших количествах может привести к набору веса и проблемам со здоровьем.

В своем составе тростниковый сахар содержит кальций, магний, железо, калий. В белом сахаре этих минералов нет.

При всех преимуществах тростникового сахара людям с диабетом употреблять его нельзя, ведь он вызывает

быстрое повышение уровня глюкозы в крови.

Выбирая в магазине тростниковый сахар отдавайте предпочтение нерафинированному: он содержит минералы и примерно на 20 процентов меньше сахарозы, чем белый сахар.

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