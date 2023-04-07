Пять полезных специй, которые обязательно должны быть в рационе

Нутрициолог Богдана Волошиновича назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

На своей странице в Instagram она отметила, что сейчас многие используют специи для приготовления различных блюд. Они могут радовать не только вкусовые рецепторы, но и приносят пользу здоровью.

Читайте также: Тростниковый сахар полезнее белого – правда или миф

Специи содержат много полезных микроэлементов, а также придают делу приятный аромат и вкус. В основном они оказывают противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное и антибактериальное действие.

Видео дня

Пять специй, которые полезны для здоровья

1. Лавровый лист представляет собой естественный антисептик с большим количеством полезных веществ. Эта специя помогает улучшить пищеварение, снять вздутие, нормализовать сон и очистить дыхательные пути.

Также лавровый лист оказывает мочегонное, антибактериальное и иммунно-стимулирующее действие, выводит токсины.

Читайте также: Чего категорически нельзя делать во время приема лекарства

2. Чеснок очень полезен и положительно влияет на работу кишечника, печени. Он укрепляет иммунитет, снижает уровень сахара в крови, снижает рак простаты и вероятность появления кариеса и воспаления десен.

3. Базилик улучшает приток крови к головному мозгу, а также оказывает спазмолитическое действие. Приправа является потогонным и жаропонижающим средством, обладает антибактериальным действием.

4. Орегано является успокаивающим, положительно влияющим на организм. Специя помогает бороться с сыпью, восстанавливает структуру волос.

Читайте также: Пьете перед сном больше воды, чем обычно: обратите внимание на свое здоровье

5. Имбирь улучшает иммунитет, лишает головных болей, помогает нормализовать циркуляцию крови. Также специя улучшает качество кожи, помогает нормализовать работу пищеварительной системы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, каждый день наши глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!