Рыба и апельсиновый сок: какие продукты улучшают зрение

Каждый день наши глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам.

Чтобы улучшить состояние глаз, необходимо следить за тем, что вы едите. UaPortal собрал список продуктов, которые очень полезны для глаз и улучшают их состояние, в том числе каротиноиды, рыба, фрукты и овощи.

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Каротиноиды

Их в большом количестве содержат оранжевые фрукты и овощи: морковь, тыква, перец, нектарины, персики, апельсины, а также шпинат, листовая капуста, салат, красный перец, цуккини, брокколи, брюссельская капуста, кукуруза, авокадо..

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Каротиноиды защищают глаз от вредного UVA и UVB излучения.

Рыба

Жирные виды рыб, такие как лосось, тунец, скумбрия и сардины содержат много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые очень полезны для глаз и снижают риск ГТД (макулярной дегенерации). Также они помогают избежать синдрома сухого глаза.

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Фрукты и овощи

Ежедневное употребление фруктов и овощей очень полезно в целом для нашего здоровья. Они содержат антиоксиданты, каротиноиды, антоцианы и минералы, которые помогают поддерживать глаза в хорошем состоянии.

В частности, Витамин С является мощным антиоксидантом, который способствует синтезу коллагена, защищает глаза от внешних вредных воздействий, уменьшает риск катаракты и облегчает протекание глаукомы.

Витамин С содержится в красном перце, помидорах, свежей и квашеной капусте также в краснокочанной и брюссельской капусте, цветной капусте, смородине, клубнике, крыжовнике, малине, чернике, клюкве, ежевике, ацероле, киви.

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