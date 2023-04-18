Кому не можна їсти фрукти і чому: пояснення нутриціолога

Нутриціолог Віра Курин пояснила, що фрукти не завжди є корисними. Оскільки деяким людям варто їх остерігатися і ось чому.

На своїй Instagram-сторінці вона зауважала, що основною проблемою фруктів є те, що у них високий вміст фруктози. Організм людини пристосований для її вживання в невеликих кількостях.

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Нутриціолог пояснила, що оптимально на добу вживати 10-25 г. Це, наприклад, 2 яблука.

"Але ми вживаємо фруктозу і з іншими продуктами, наприклад, цукром, сиропом, солодкими напоями, медом. В результаті кількість фруктози, яку ви з'їли за день, заходить за межі норми і вже становить 85-100 г на день. Звідси інсулінорезистентність, діабет, ожиріння, подагра", – зауважила Курин.

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За її словами, від великої кількості з'їденої фруктози організм починає працювати понад свої можливості, що призводить до серйозних захворювань.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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