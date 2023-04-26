Какие овощи нельзя варить и жарить: объяснение нутрициолога

Нутрициолог Снежана Ворошилова заявила, что некоторые овощи не следует термически обрабатывать. Все потому, что так теряются полезные для здоровья вещества.

В своем Instagram она пояснила, что семейство капустных хорошо известно содержанием веществ глюкозинолатов (GL), вторичные метаболиты которых научным обществом воспринимаются как антиоксидантные и противораковые соединения. Они содержатся во всех видах капусты и очень полезны для здоровья.

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В семейство капустных входит не только капуста, но и руккола, васаби, хрен, горчица, редька, редис, репа, а также все виды капусты (брокколи, цветная, кольраби, брюссельская, белокочанная, красная, савойская, кали и другие).

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Они содержат разные GL, которые производятся из аминокислот. Эти соединения находятся в клетке и они неактивны, пока его не разрушают.

"Например, когда режем, или жуем редьку, или капусту, мы повреждаем клетки и фермент мирозиназа превращает GL в ITC (изотоционаты). Вспомните этот характерный запах. Это запах серосодержащих соединений", – пояснила нутрициолог.

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Как нельзя готовить овощи

По словам нутрициолога, если подвергать термической обработке эти продукты, то полезные вещества в овощах почти полностью разрушаются.

"Поэтому, да, мне больно смотреть, как вы варите брокколи, или делаете из нее какую-нибудь броккопиццу", – заявила Ворошилова.

Лучше всего такие овощи готовить на пару или бланшировать. Если разрешает желудочно-кишечный тракт, можно съесть салат из свежей капусты.

"Именно поэтому вы у меня тушеную капусту видите не часто, а свежую – часто", – подчеркнула нутрициолог.

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