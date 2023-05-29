Семь привычек, ускоряющих старение человека

Многие факторы заставляют нас преждевременно стареть. В частности, это напряженный график, стресс, суетливая жизнь, вредные привычки, имела физическая активность.

Но семь основных привычек, от которых лучше немедленно избавиться, если вы хотите уберечь молодость. Об этом сообщает Sante Plus.

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1. Постоянное недосыпание. Одной из причин, почему наша кожа раньше стареет, хаотический режим сна. Недосыпание и бессонница собьют ваши внутренние часы, в конце концов организм выделяет больше кортизола, "гормона стресса". В результате коллаген, поддерживающий кожу гладкой и упругой, постепенно разрушается, что приводит к появлению тонких линий и морщин.

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2. Курение. Табак крайне негативно влияет на здоровье человека, в том числе и на кожу. Она с течением времени сморщивается, быстрее желтеет и на ней возникают противные пятна. Курение сигарет уменьшает кровоток, переносящий необходимые питательные вещества, такие как кислород, к поверхности кожи. Результат: в организме уменьшается выработка коллагена.

3. Плохо увлажненная кожа. Когда кожа высыхает, она становится более подтянутой и сухой, как это можно увидеть у пожилых людей. Очевидно, гидратация важна. Не забывайте о нежных увлажняющих средствах и снятии макияжа. Также пейте много воды в течение дня.

4. Хмурый лоб. Избегайте нахмуренного вида, поскольку это ускоряет образование морщин и мимических линий. От прищурения еще и появляются "гусиные кавычки" в уголках глаз.

5. Высокое кровяное давление. Важно следить за своим артериальным давлением, соблюдая диету, физические упражнения и при необходимости соответствующие лекарства. Это поможет отсрочить старение.

6. Очень темная одежда. Яркие цвета освещают лицо и размывают тени. Некоторые тона могут подчеркнуть ваше лицо, тогда как другие рискуют его притупить и сделать вас стариками.

7. Неподходящая стрижка или цвет волос. Неподходящая стрижка может добавить вам еще десять лет, так как и неудачная покраска. В частности, одноцветные волосы заставляют вас выглядеть постарше, поэтому стоит добавлять оттенков или красивых бликов.

Как продлить продолжительность жизни

Чтобы продлить продолжительность жизни, специалисты, конечно, рекомендуют сбалансированный образ жизни, особенно в питании: ешьте больше фруктов и овощей, увеличьте количество пищи, богатой витаминами, углеводами и хорошими жирами.

Чтобы сохранить свой капитал здоровья, увлажняйте себя как можно больше, выпивая по крайней мере 1,5 литра воды в день. Также сделайте ставку на физические упражнения: для поддержания формы достаточно 30 минут в день.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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