Що не можна робити у медзакладі: 10 лікарняних прикмет

Медики та пацієнти часом дотримуються лікарняних прикмет. Ці забобони не мають жодного наукового підтвердження, але є поширеними навіть серед професіоналів.

Однією з таких прикмет є те, що медпрацівників не можна хвалити під час роботи. Інакше – перехвалите, а згодом під час процедур лікар чи медична сестра можуть помилитися.

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Коли важкохворому перестеляють постіль на ліжку, то подушку на тумбочку класти не треба. Прикмети вказують, що так погіршиться стан здоров'я пацієнта.

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Крім цього, заборонено годувати птахів, які прилітають до вікон плат у медзакладі.

Також працівники лікарні вважають, що хірургічні інструменти у жодному разі не можна упускати на підлогу, бо операція буде складною.

Якщо ж побажати лікарям та медсестрам "Спокійного чергування", то спокою точно не буде.

Пацієнтам не можна нічого забувати у палаті під час виписки, інакше – повернетеся ще раз сюди.

На лікарняному ліжку заборонено займатися рукоділлям. Якщо шити, в'язати чи вишивати, то це "прив'язує" пацієнта до лікарні.

Згідно з народними прикметами, щоб не довго затримуватися у лікарні, не треба переходити на інше ліжко, що звільнилося в палаті.

В день виписки потрібно перевернути свій матрац, тоді ви ніколи більше не потрапите в лікарню.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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