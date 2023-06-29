Що треба робити хоча б раз на тиждень, щоб смартфон працював швидше

Телефони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, проте не всі знають деякі корисні поради щодо їх експлуатації, навіть після тривалого використання.

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За даними експертів, для продовження терміну служби вашого телефону рекомендується виконувати одну просту дію хоча б один раз на тиждень – перезавантаження пристрою.

Це особливо актуально для тих гаджетів, які сповільнюються та мають проблеми з роботою додатків.

"Раз на тиждень вимикайте телефон, дайте йому хоча б одну хвилину відпочити, а потім можна знову його увімкнути", – зазначають фахівці.

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Експерти запевняють, що така проста дія допоможе звільнити пам'ять пристрою, зменшити ймовірність виникнення збоїв, поліпшити швидкість роботи телефону та продовжити термін служби його батареї.

Варто пам'ятати, що навіть при вимкненому екрані ваш гаджет все ще функціонує. Тому рекомендується давати йому відпочивати хоча б раз на тиждень. За ідеальних умов, фахівці радять робити це частіше.

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