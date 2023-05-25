Как измерить расстояние и ровно повесить картину с помощью смартфона: функции, о которых вы могли не знать

Удобные возможности современных смартфонов не перестанут поражать нас. Одной из интересных функций, которые можно найти на некоторых устройствах, есть способность измерять расстояния и функция уровня для развешивания предметов.

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Если вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы иметь под рукой рулетку, то есть хорошая новость для вас. На устройствах Apple существует приложение под названием Measure, использующее камеру телефона для измерения расстояний в реальной жизни. Эта функция способна создать впечатление подлинной магии, и это совершенно серьезно. Вам больше не нужно искать рулетку в своем хозяйстве, поскольку ваш смартфон может заменить ее удобным и эффективным способом.

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Кроме того, ваш смартфон может стать отличным инструментом для развешивания картин и предметов. В приложении Measure, которое доступно на некоторых устройствах, есть особая функция, позволяющая использовать телефон в качестве уровня. Это очень удобно, поскольку часто сталкиваемся с проблемой нахождения настоящего уровня, когда мы пытаемся повесить что-нибудь на стену или выровнять предметы. С помощью смартфона вы сможете быстро и точно убедиться, что ваши картины, полочки или другие предметы расположены ровно и привлекательно.

Ранее мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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