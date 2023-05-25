Як виміряти відстань та рівно повісити картину за допомогою смартфона: функції про які ви могли не знати

Зручні можливості сучасних смартфонів не перестануть нас вражати. Однією з цікавих функцій, які можна знайти на деяких пристроях, є здатність вимірювати відстані та функція рівня для розвішування предметів.

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Якщо ви коли-небудь мріяли про те, щоб мати під рукою рулетку, то маємо хорошу новину для вас. На пристроях Apple існує програма під назвою Measure, яка використовує камеру телефону для вимірювання відстаней в реальному житті. Ця функція здатна створити враження справжньої магії, і це абсолютно серйозно. Вам більше не потрібно шукати рулетку у своєму господарстві, оскільки ваш смартфон може замінити її зручним та ефективним способом.

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Крім цього, ваш смартфон може стати відмінним інструментом для розвішування картин та предметів. У програмі Measure, яка доступна на деяких пристроях, є особлива функція, яка дозволяє використовувати телефон як рівень. Це дуже зручно, оскільки часто стикаємося з проблемою знаходження справжнього рівня, коли ми намагаємося повісити щось на стіну або вирівняти предмети. За допомогою свого смартфона ви зможете швидко та точно переконатися, що ваші картини, полички чи інші предмети розташовані рівно та привабливо.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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