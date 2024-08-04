Що означає термін 'виключений з військового обліку': подробиці

Існує суттєва відмінність між поняттями "знятий" та "виключений" з військового обліку, кожне з яких має свої особливості та наслідки. Ця різниця регламентується Законом України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку".

Зняття з військового обліку не означає втрату статусу військовозобов'язаного. Особа все ще зобов'язана проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та оновлювати дані в територіальному центрі комплектування (ТЦК). Це тимчасовий захід, який передбачає подальше повернення на облік.

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Натомість, "виключення з військового обліку" означає, що особа визнана непридатною до військової служби і не підлягає мобілізації. Таким особам не потрібно оновлювати дані. Однак, якщо у військово-обліковому документі відсутня відмітка про виключення, слід звернутися до ТЦК для уточнення.

Згідно із законодавством, повністю виключити з військового обліку можуть громадян України, які:

Померли або визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими; Припинили громадянство України; Визнані непридатними до військової служби; Досягли граничного віку перебування в запасі.

Важливо зазначити, що при виключенні з військового обліку військово-обліковий документ не вилучається, але обов'язково повинен містити відповідну відмітку про виключення.

Розуміння цих нюансів допоможе громадянам краще орієнтуватися у своїх правах та обов'язках щодо військового обліку.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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