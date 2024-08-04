Что означает термин 'исключен с военного учета': подробности

Существует существенное различие между понятиями "снятый" и "выключенный" по военному учету, каждое из которых имеет свои особенности и последствия. Эта разница регламентируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Снятие с военного учета не означает утрату военнообязанного статуса. Лицо все еще обязано проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) и обновлять данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). Это временная мера, которая предусматривает дальнейший возврат на учет.

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"Исключение из военного учета" означает, что лицо признано непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации. Таким лицам не нужно обновлять данные. Однако если в военно-учетном документе отсутствует отметка об исключении, следует обратиться в ТЦК для уточнения.

Согласно законодательству, полностью исключить из военного учета могут граждан Украины, которые:

Умершие или признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими; Прекратили гражданство Украины; признаны непригодными к военной службе; Достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Важно отметить, что при исключении из военного учета военно-учетный документ не изымается, но обязательно должен содержать соответствующую отметку об исключении.

Понимание этих нюансов поможет гражданам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях по военному учету.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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