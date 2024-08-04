Что означает термин "исключен с военного учета": подробности
Существует существенное различие между понятиями "снятый" и "выключенный" по военному учету, каждое из которых имеет свои особенности и последствия. Эта разница регламентируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Снятие с военного учета не означает утрату военнообязанного статуса. Лицо все еще обязано проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) и обновлять данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). Это временная мера, которая предусматривает дальнейший возврат на учет.
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"Исключение из военного учета" означает, что лицо признано непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации. Таким лицам не нужно обновлять данные. Однако если в военно-учетном документе отсутствует отметка об исключении, следует обратиться в ТЦК для уточнения.
Согласно законодательству, полностью исключить из военного учета могут граждан Украины, которые:
- Умершие или признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
- Прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- Достигли предельный возраст пребывания в запасе.
Важно отметить, что при исключении из военного учета военно-учетный документ не изымается, но обязательно должен содержать соответствующую отметку об исключении.
Понимание этих нюансов поможет гражданам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях по военному учету.
Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.
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